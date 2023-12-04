تدشين مبادرة ازرع لدعم صغار المزارعين بالإسماعيلية

أطلقت وزارة الزراعة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مبادرة "ازرع" بالإسماعيلية،بحضور المحافظ اللواء شريف بشارة.

انطلقت المبادرة من قصر ثقافة الإسماعيلية وتستهدف زراعة ٥١ ألف فدان قمح في المحافظة لدعم صغار المزارعين والتوسع في استزراع الأراضي الزراعية بجانب زراعة مليون فدان قمح فى ١٥ محافظة، حيث توفر الهيئة الإنجيلية عضو الوطنى للعمل الأهلى التنموى التقاوي الجيدة المعتمدة للمزارعين بتخفيض ٥٠٪ من أسعارها.

ونجحت المبادرة العام الماضى فى ٨ محافظات، وتدعم ١٠٠ ألف مزارع وتسهم في توسيع المرحلة الثانية هذا العام لتشمل ١٥ محافظة و٥٠٠ ألف مزارع وزراعة مليون فدان و تحسين دخل صغار المزارعين وزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتوفير التقاوي المعتمدة طبقًا للخريطة الصنفية بأسعار مخفضة.

وتقدم المبادرة الدعم الفني والإرشادي والمدارس الحقلية والندوات الإرشادية من خلال الجهات التابعة للوزارة قطاع الإرشاد الزراعي ومديريات الزراعة والإدارة المركزية لإنتاج التقاوي والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي.