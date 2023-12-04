وصول 23 مصابا من قطاع غزة إلى معبر رفح لتلقي العلاج في مصر

واصلت مصر جهودها الحثيثة للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من خلال تقديم المساعدات الإغاثية والطبية لسكانه عبر معبر رفح.

وأكد مصطفى عبدالفتاح، مراسل «القاهرة الإخبارية» من معبر رفح، وصول 23 مصابًا من قطاع غزة إلى معبر رفح للعلاج في مصر، مشيرًا إلى تواجد 20 سيارة إسعاف مُجهزة أمام معبر رفح لدعم المصابين من غزة.

وأضاف أن 7 شاحنات وقود تستعد لدخول غزة، كما تتواجد أكثر من 50 شاحنة مساعدات أخرى أمام معبر رفح، تمهيدًا لإدخالها إلى القطاع.

وأشار إلى وصول نحو 250 شخصًا من حاملي الجنسيات المزدوجة إلى معبر رفح.

وأسقطت الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، أكثر من 15 ألف شهيد، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، في حصيلة ترتفع يوميًا، مع تكثيف الاحتلال لضرباته الجوية في شتى مناطق القطاع.