حماس: غزة تحترق في أبشع حرب عرفها التاريخ الحديث

قالت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الاثنين، إن غزة تحترق في "أبشع حرب" عرفها التاريخ الحديث وتواجه تحالفا غربيا واسعا وأطنانا من القنابل تسقط عليها في كل ساعة.

جاء ذلك في بيان لعضو قيادة "حماس" في الخارج سامي أبو زهري نشره الموقع الرسمي للحركة على منصة "تيلجرام".

وقال أبو زهري: "غزة تحترق في أبشع حرب عرفها التاريخ الحديث، لا يكفي أن نصفق للمقاومة بل على كل أبناء الأمة أن يتحركوا قبل فوات الأوان"، وفقا لوكالة الأناضول.

وفي 1 ديسمبر الجاري، انتهت الهدنة الإنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية أمريكية، استمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة علي قطاع غزة، خلفت حتى عصر اليوم، 15 ألفا و899 شهيدا فلسطينيا، و42 ألف جريح، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة".