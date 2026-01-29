إدراج ثلاث جامعات مصرية ضمن القائمة المعتمدة للدراسات العليا في قطر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية، اليوم الخميس، إدراج ثلاث جامعات مصرية ضمن قائمة الجامعات المعتمدة للدراسات العليا (الماجستير والدكتوراة) فقط، وذلك للدراسة في الخارج على نفقتهم الخاصة وبنظام الانتظام، ضمن التحديثات الدورية التي تُجرى على قوائم مؤسسات التعليم العالي المعترف بها.

وأوضحت الوزارة- في بيان، أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا)- أن الجامعات المصرية الثلاثة هي: جامعة القاهرة، وجامعة عين شمس، والجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وأضافت أن إعداد القوائم المحدثة جاء وفق معايير التصنيف الأكاديمي المعتمدة، وبما يراعي احتياجات الطلبة الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية في مرحلتي الماجستير والدكتوراة خارج دولة قطر على نفقتهم الخاصة، ويضمن جودة البرامج التعليمية وتوافق مخرجاتها مع المعايير المعمول بها، مؤكدة أهمية تنظيم دراسة الطلبة خارج دولة قطر.

وقال مدير إدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية جابر أحمد الجابر: إن تحديث قوائم الجامعات المعتمدة يأتي في إطار مراجعة دورية تستند إلى معايير التصنيف الأكاديمي المعتمدة، وبما يراعي جودة التعليم وتنوّع الخيارات المتاحة أمام الطلبة الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية في مرحلتي الماجستير والدكتوراة خارج دولة قطر، لافتا إلى أن الحصول على الموافقة المسبقة يُعد خطوة أساسية لضمان سلامة المسار الأكاديمي للطالب، خاصة أن الموافقة تمثّل أحد المتطلبات الرئيسة لمعادلة المؤهل الجامعي بعد التخرج، وتسهم في مواءمة مخرجات التعليم مع توجهات دولة قطر.

وشهدت القوائم توسعاً في عدد الجامعات العربية المعتمدة، إذ بلغ عددها 19 جامعة موزعة على سبع دول هي: المملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية اللبنانية، وسلطنة عُمان، ودولة الكويت، والجمهورية التونسية، وجمهورية العراق، وجمهورية مصر العربية، وذلك بعد مراجعة تصنيفاتها الأكاديمية عبر مواقع التصنيف المعتمدة.