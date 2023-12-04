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نجحت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، في استهداف نحو 21 آلية عسكرية إسرائيلية، منذ صباح اليوم وحتى الآن، في المحاور المختلفة لقطاع غزة.

ففي الساعة 11:29، قالت القسام إن عناصرها تمكنوا من استهداف 5 دبابات صهيونية و5 ناقلات جند في محور شرق غزة بقذائف «الياسين 105».

وأشارت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إلى «استهداف 3 آليات إسرائيلية في محور شرق غزة بقذائف الياسين 105»، الساعة 1:30 مساء.

وأفادت باستهداف دبابة إسرائيلية متوغلة شرق بيت لاهيا بقذيفة «الياسين 105»، الساعة 1:44 مساء، مشيرة إلى استهداف دبابة أخرى حولها عدد من الجنود في منطقة الفالوجا بقذيفة «الياسين 105»، الساعة 3:20.

وذكرت أن «عناصرها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا شمال قطاع غزة واستهدفوا 5 آليات متوغلة بقذائف (الياسين 105)»، الساعة 3:44.

وآخر الاستهدافات كان في تمام الساعة 4:19، إذ أعلنت كتائب القسام استهداف دبابة إسرائيلية بعبوة «شواظ» في بيت حانون شمال قطاع غزة.

كما أشارت القسام إلى نجاحها في مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال من مسافة صفر في منطقة الشيخ رضوان.

وصرحت بدك تجمعات العدو جنوب مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وأكدت اشتباك عناصرها مع قوة صهيونية خاصة، ومقتل وإصابة عدد من عناصرها في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة.

وأضافت أن عناصرها استهدفوا قوة خاصة راجلة بعبوة أفراد «رعدية» وأجهزوا على من تبقى من أفراد القوة بالأسلحة الرشاشة من مسافة صفر في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة.

وأفادت بأن عناصرها استهدفوا قوة إسرائيلية خاصة متحصنة داخل مبنى بقذيفة أفراد في بيت حانون شمال قطاع غزة.