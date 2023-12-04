جوارديولا: الحكم لم يتسبب في تعادلنا مع توتنهام

أكد الإسباني جوسيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي، أن حكم مباراة فريقه ضد ضيفه توتنهام هوتسبير لم يكن السبب في فقدان النقاط.

وواصل مانشستر سيتي نزيف النقاط في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما سقط في فخ التعادل 3 / 3 مع توتنهام، مساء الأحد، في قمة مباريات المرحلة الرابعة عشر للمسابقة.

وكان سيتي قريبا من الحصول على النقاط الثلاث، قبل أن يسجل السويدي ديان كولوسفسكي هدف التعادل للفريق اللندني في الدقيقة 90 من عمر المباراة، التي أقيمت على ملعب (الاتحاد).

المباراة انتهت بشكل درامي، عندما قرر الحكم سيمون هوبر إيقاف المباراة لاحتساب خطأ لصالح النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي وذلك بعد قيامه بالتمرير إلى جاك جريليش الذي كان منفردا بحارس مرمى توتنهام.

واعترض جوارديولا واللاعبون بعد القرار، ولكنه أكد أن الجميع يرتكب الأخطاء بما فيهم هو.

وقال مدرب مانشستر سيتي عقب المباراة، في تصريحات نقلتها الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي: "أنا أرتكب أخطاء، اللاعبون يرتكبون أخطاء".

وأضاف: "أدهشني في اللحظة التي سقط فيها إيرلينج في التدخل من بن ديفيز كان الأمر عادي، ولكن في اللحظة المناسبة قام بالوقوف وقام الحكم بعمل إشارة لاستمرار للعب، بعد أن قام بتمرير الكرة قام بإيقاف اللعب، لا أريد أن أنتقدهم".

وواصل: "في الخط الجانبي أحيانا أفقد عقلي، إيمائي لم يكن لائقا، كمدرب، أنا لست الشخص الذي يكون مستعدا للتعليق".

وتابع: "لم نتعادل بسبب ذلك، إنهم سعداء (لاعبو توتنهام)، نحن أقل قليلا من السعادة".

وأوضح جوارديولا "كان الأداء مماثلا تمامًا لما قدمناه في الآونة الأخيرة، يقول الناس إنك قلق بشأن الأهداف التي تستقبلها بالطبع نعم ، ولكن الفرص التي نتلقاها، لا شيء".

وأضاف: "بسبب أخطائنا وكفاءة منافسينا نستقبل أهدافا ويصبح الأمر أكثر صعوبة، لا تزال هناك الكثير من المباريات، ونتطلع للمضي قدما إلى الأمام".

وأكد: "ليست هذه هي المرة الأولى التي نجد فيها أنفسنا في هذا الوضع حيث نلعب جيدا، ولكن النتائج لا تسير على ما يرام".

واختتم جوارديولا حديثه قائلا "في موسمنا الأول كنا نلعب جيدا ولكن لم نتمكن من الحصول على النتائج، الحسنة الوحيدة عندما كنت لاعبا كان عندما تلعب بالمستوى الذي نلعب به، الإصرار والإصرار والباقي سيحدث".

يذكر أن هذا هو التعادل الثالث على التوالي في المسابقة لمانشستر سيتي، حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة، بعدما سبق أن تعادل 4 / 4 مع مضيفه تشيلسي، و1 / 1 مع ضيفه ليفربول في المرحلتين الماضيتين.