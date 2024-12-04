الاحتلال يجبر آلاف الفلسطينيين على إخلاء مراكز الإيواء قسرا في بيت لاهيا تحت تهديد السلاح

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن الاحتلال الإسرائيلي أجبر آلاف الفلسطينيين على إخلاء مراكز الإيواء قسرا في بيت لاهيا شمال غزة تحت تهديد السلاح.

وقال موقع «فلسطين أون لاين» عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي تنادي عبر مكبرات الصوت على النازحين داخل مدارس الإيواء في بيت لاهيا، مطالبة إياهم بالخروج من المدارس.

ونوه أن «قصفًا جويًا ومدفعيًا وإطلاق نار من الطائرات المسيرة يستهدف المنازل وأي مواطن يتحرك في شوارع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة».

ولفت إلى أن «الوضع في المنطقة يشهد تصعيدًا، وسط محاولات الاحتلال لفرض مزيد من الضغوط على المدنيين».

🔴- جيش الاحتلال يجبر آلاف المواطنين على إخلاء مراكز الايواء قسرا في بيت لاهيا تحت تهديد السلاح شمال قطاع غزة

تصوير: أنس الشريف pic.twitter.com/wJCmMgJ1Y8 — عربي بوست (@arabic_post) December 4, 2024

ويشتد الحصار الإسرائيلي المفروض على شمال قطاع غزة منذ 62 يومًا على التوالي، في وقت واصلت فيه إسرائيل مجازرها واعتداءاتها على الفلسطينيين في القطاع الذي يتعرض لعدوان واسع النطاق منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأفاد مسعفون باستشهاد أكثر من 23 فلسطينيًا على الأقل في أنحاء قطاع غزة، معظمهم في بلدة بيت لاهيا بالطرف الشمالي للقطاع، في غارات إسرائيلية في الوقت الذي أصدر فيه جيش الاحتلال أوامر إخلاء جديدة في جنوب القطاع الصغير.