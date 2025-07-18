حمدي فتحي ضمن قائمة الوكرة المتجهة إلى إسبانيا رغم أنباء انتقاله لبيراميدز

شهدت قائمة نادي الوكرة القطري المغادرة إلى إسبانيا لخوض المعسكر التحضيري للموسم الجديد، تواجد الدولي المصري حمدي فتحي، وسط أنباء عن اقترابه من الانتقال إلى نادي بيراميدز.

وأعلن الإسباني فيسنتي مورينو، المدير الفني لفريق الوكرة، قائمة اللاعبين المشاركين في المعسكر، والتي ضمت حمدي فتحي، رغم التقارير التي ربطته مؤخرًا بخطوة العودة إلى الدوري المصري من بوابة بيراميدز.

ويبلغ حمدي فتحي من العمر 30 عامًا، وكان قد انتقل إلى صفوف الوكرة في صيف 2023 قادمًا من النادي الأهلي، كما شارك مع الفريق الأحمر معارًا في كأس العالم للأندية.

وخاض فتحي مع الوكرة الموسم الماضي 28 مباراة، ونجح في صناعة هدفين، مقدمًا أداءً ثابتًا في خط الوسط.

وكانت تقارير صحفية قد أفادت بأن نادي بيراميدز استخرج تأشيرة تركيا للاعب، تمهيدًا لانضمامه إلى بعثة الفريق حال إتمام الصفقة، إلا أن وجوده مع الوكرة في المعسكر الخارجي يعكس استمرار المفاوضات دون حسم رسمي حتى الآن.