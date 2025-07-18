حماة الوطن: ترشيد الإنفاق على الدعاية الانتخابية لصالح دعم المبادرات المجتمعية

- المتحدث باسم الحزب لـ الشروق: خطة لعقد مؤتمرات شعبية في المحافظات خلال فترة الدعاية



كثّفت الأحزاب السياسية استعداداتها لانطلاق مرحلة الدعاية الانتخابية لمرشحيها في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الكشوف النهائية للمرشحين.

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم حزب "حماة الوطن"، عمرو سليمان، إن مرشحي الحزب بالمحافظات بدأوا بالفعل خلال الفترة الماضية في إجراء لقاءات غير رسمية مع المواطنين، خاصة في القرى والمناطق الريفية، نظرًا لما تتميز به هذه المناطق من ترابط اجتماعي وعائلي يُسهل التواصل المباشر مع الناخبين.

وأضاف سليمان، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن الحزب الذي يدفع بـ25 مرشحًا على المقاعد الفردية في عدد من المحافظات، انتهى من تجهيز المواد الدعائية اللازمة من لافتات وملصقات ومنشورات، استعدادًا لتوزيعها مع بدء فترة الدعاية الرسمية.

وأشار إلى أن قيادات الحزب شددت على ضرورة ترشيد الإنفاق على الدعاية الانتخابية التقليدية، وتوجيه جزء من تلك الموارد المالية إلى دعم المبادرات المجتمعية التي تخدم المواطنين بشكل مباشر، ما يُعزز ثقة الجمهور في مرشحي الحزب ويؤكد ارتباطهم بالقضايا الحقيقية للمواطنين.

وتابع: "تم وضع خطة تنظيمية لعقد مؤتمرات شعبية لمرشحي الحزب خلال فترة الدعاية في مختلف المحافظات، ونعمل حاليًا على تنفيذ هذه الخطة وفق جدول زمني مدروس".

وأوضح أن الحزب سيبدأ في تفعيل غرفة العمليات المركزية خلال أيام الدعاية، لتكون بمثابة حلقة الوصل بين المرشحين والهيئات التنظيمية، ودعمهم لوجستيًا وميدانيًا بما يضمن سير الحملات الانتخابية بسلاسة وكفاءة.