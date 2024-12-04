رويترز: أوكرانيا مستعدة لتقديم تنازلات عن أراضيها وفقا لخطة ترامب



قالت وكالة رويترز عن مصادر مقربة من إدارة الرئيس الأمريكي القادم، دونالد ترامب، إن أوكرانيا ستقدم تنازلات إقليمية لروسيا وفقا لخطة حل الصراع التي قد يقترحها الرئيس الأميركي المنتخب.

وقال المصدر: "أنه سيتم تعليق انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، لم تتم إزالته نهائيا من جدول الأعمال، كما تسعى القيادة الروسية".

وبحسب الوكالة، فإن "الرئيس الأميركي المنتخب لم يعقد بعد مجموعة عمل لمناقشة خطة السلام في أوكرانيا، بينما يرى نفس المصدر أنه وفقا لخطة ترامب فإن جزءا كبيرا من أراضي البلاد سيذهب إلى روسيا".

وتتضمن خطة ترامب أيضا تزويد أوكرانيا بشكل أكبر بالسلاح إذا لم توافق روسيا على الاتفاق المقترح وفقا لهذه الصيغة.

كانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قالت أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" اقترح تأجيل طلب أوكرانيا باجراء مفاوضات سلام مع موسكو حتى امداد كييف بالأسلحة، وأن يقدم الحلفات الغربيون المساعدة العسكرية الكافية وفقا لتصريح الأمين العام للناتو، مارك روته.

وتحذر روسيا من محاولات قائمة بشأن انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو حيث إن هذا الانضمام المحتمل سيقضي على احتمالات التسوية السياسية للصراع بأوكرانيا، ويجعل التدخل المباشر للحلف في الصراع أمرا لا مفر منه.