الخطوط الجوية العراقية تباشر تسيير رحلاتها بين بغداد وبيروت

أعلن المكتب الإعلامي لوزارة النقل العراقي في بيان أصدره اليوم الأربعاء، عن عودة استئناف الخطوط الجوية العراقية لرحلاتها المباشرة بين مطار بغداد الدولي ومطار رفيق الحريري الدولي، حيث نفذ الناقل الوطني رحلتين الأولى مجدولة والثانية مجانا، وعلى متنها أكثر من 150 مواطنًا لبنانيًا.

وأوضح المكتب أن «إعادة تشغيل هذا الخط الذي كان معلقًا؛ بسبب الأوضاع الأمنية في لبنان، جاء استناداً لتوجيهات دولة رئيس الوزراء الأستاذ محمد شياع السوداني، ومتابعة وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، وبالتنسيق مع وزارة الهجرة؛ لتلبية احتياجات ضيوف العراق من المواطنين اللبنانيين الراغبين بالعودة طوعاً إلى بلدهم».

وتابع البيان، نقلاً عن إدارة الشركة، أنه «سيتم تسيير سبع رحلات أسبوعيا بين بغداد وبيروت، على يتم مضاعفة عدد الرحلات تدريجياً وفقاً لحجم الطلب وتقييم الظروف».