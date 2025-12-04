وزير الزراعة يدلي بصوته في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بالإسكندرية

أدلى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صباح اليوم الخميس، بصوته في لجنة مدرسة الرمل الثانوية بنات، وذلك ضمن جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية (الرمل) في الإسكندرية.

وشهدت اللجنة انتظامًا في عملية التصويت وسط تواجد أمني وتنظيمي لتسهيل دخول الناخبين، فيما حرص الوزير على توجيه رسالة بأهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي.

وتُجرى الانتخابات في محافظة الإسكندرية داخل الدائرة الثانية ومقرها «الرمل»، والتي تضم لجنة عامة واحدة، و 47 مقرًا انتخابيًا، و89 لجنة فرعية، بإجمالي 744 ألفًا و 824 ناخبًا لهم حق التصويت، ويختار الناخبون ثلاثة مرشحين من بين 16 مرشحًا بنظام الاقتراع السري المباشر، وهم: أحمد عبد المجيد، عمر الغنيمي (حزب مستقبل وطن)، حازم الريان (حزب حماة الوطن)، والمستقلين هم: منى حسن عبد ربه، أحمد محمد عبد الظاهر، فخر الجارحي، محمود عسكر، هشام الدين عسران، عفيفي كامل، رضا الغباشي، مجدي راغب البيومي، وسيم طه السروجي، دنيا محمود عرب، شفيع عبد الحميد محمد، وأحمد الخميسي.