انتظام التصويت في لجان إعادة انتخابات مجلس النواب بدائرة الفتح في أسيوط

شهدت لجان الاقتراع في انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح بمحافظة أسيوط، انتظام التصويت وفتح جميع اللجان باستثناء لجنتين بسبب بعد المسافة، تأخرت ربع ساعة في مركزي البداري وأبنوب دون أي مشاكل.



وقد شهدت اللجان منذ صباح اليوم الثاني نشاطا ملحوظا بالقرى التي بها عدد من المرشحين.

يذكر أن الانتخابات تجري في دائرة واحدة فقط تتمثل في أربعة مراكز وهي البداري وساحل سليم والفتح وابنوب يتنافس فيها ٢٦ مرشحا، من بينهم ثلاثة مرشحين ائتلاف مستقبل وطن وحماة الوطن للتنافس على ثلاثة مقاعد، حيث شهدت اللجان إجراءات أمنية مشددة لتأمين اللجان ومتابعة سير العملية الانتخابية.

وقال اللواء هشام أبوالنصر محافظ اسيوط، إن غرفة عمليات المحافظة تلقت إخطارا بانتظام فتح جميع اللجان في موعدها المحدد دون تأخير، مع تواجد رؤساء اللجان والقضاة المشرفين على العملية الانتخابية.

وفي نفس السياق انتشرت قوات الأمن بمحيط المقار الانتخابية لتأمين الناخبين وتنظيم عملية الدخول والخروج، فيما كثّفت مديرية الأمن من متابعتها الميدانية لضمان سير الانتخابات في هدوء تام، وقرر مدير الأمن متابعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص يحاول اختراق العملية الانتخابية وتزييف إرادة الناخبين بتوزيع أي رشاوي انتخابية.

ووجه اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط بضرورة تسيير حركة المرور أمام اللجان ومنع التكدسات المرورية، وذلك في إطار متابعة لانتخابات مجلس النواب.