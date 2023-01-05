أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 109 آلاف و720 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 109 آلاف و720 جنديا منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي، من بينهم 810 جنديا قتلوا أمس.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 3041 دبابة و6 آلاف و108 من المركبات المدرعة و2051 من النظم المدفعية و426 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و215 من أنظمة الدفاع الجوي و284 طائرة و271 مروحية و16 سفينة حربية، فضلا عن 1844 طائرة بدون طيار و4 آلاف و759 من المركبات وخزانات وقود".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.