 الإمارات تدين الهجوم الإرهابي بالصومال - بوابة الشروق
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الإمارات تدين الهجوم الإرهابي بالصومال


نشر في: الخميس 5 يناير 2023 - 8:54 ص | آخر تحديث: الخميس 5 يناير 2023 - 8:54 ص

أدانت الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة هيران وسط الصومال، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية -في بيان اليوم /الخميس/، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية- أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.
وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.


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