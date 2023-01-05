رئيس الكنيسة الروسية يدعو إلى وقف إطلاق النار في عيد الميلاد وفقا للتقويم الأرثوذوكسي

دعا اليوم الخميس، البطريرك كيريل بطريرك موسكو وعموم روسيا، وهو مؤيد قوي للرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف إطلاق النار في الصراع الدائر بأوكرانيا، بمناسبة عيد الميلاد وفقا للتقويم الأرثوذكسي.

وقال البطريرك في بيان: "أنا كيريل بطريريك موسكو وعموم روسيا، أناشد جميع الأطراف الضالعة في الصراع الداخلي، وقف إطلاق النار وتبني هدنة بمناسبة عيد الميلاد، من 1200 في السادس من يناير إلى 2400 السابع من يناير حتى يتسنى للمؤمنين حضور القداسات عشية عيد الميلاد ويوم ميلاد المسيح".

وهذه أول مرة يدعو فيها كيريل إلى وقف الأعمال العدائية منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير.

وكان البطريرك دعم في الماضي العملية العسكرية ووصفها بأنها "حملة ضد الشر"، متعهدا بالغفران للجنود الروس، وقال إنه في حال قضوا في الصراع، فسوف تمحى خطاياهم.

كما شوهد البطريرك في اجتماعات وزارة الدفاع في موسكو وهو يجلس إلى جوار رئيسة هيئة الأركان.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في تقييمها اليومي لتطورات الحرب في أوكرانيا، إن روسيا اتخذت على ما يبدو قرارا بتفريق طائراتها المتمركزة في قاعدة إنجلز الجوية عقب هجمات، يبدو أن القوات الأوكرانية على شنتها.

وأضافت: "العمل من مواقع متفرقة سوف يزيد من ضغوط الصيانة وسوف يستنزف ساعات الطيران المحدودة المتاحة لتلك الطائرات المتقدمة في العمر".