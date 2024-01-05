حقق فيلم "الإسكندراني" في أول أيام عرضه أمس الخميس مليون و٣٠٢ ألف جنيه، ليحتل المركز الثاني بين الأفلام المتنافسة بفارق ٤ آلاف جنيه فقط عن فيلم "أبو نسب" صاحب المركز الأول.

فيلم "الإسكندراني" من تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف، وبطولة أحمد العوضي، وزينة، وحسين فهمي، وبيومي فؤاد ومحمود عبدالحافظ، وصلاح عبدالله، وعصام السقا، ومحمد رضوان.

وكان الفيلم طرح في دور العرض أمس الخميس في دور العرض بمصر، ومن المقرر أن يقام له عرض خاص اليوم في مدينة الإسكندرية، كما سيقام عرض خاص ثالث للفيلم في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية يوم ٨ يناير، وآخر بجدة يوم ٩ يناير، قبل السفر إلى دبي لإقامة عرض خاص في دبي يوم ١٠ يناير، على أن يبدأ في جميع دور العرض بدول الخليج يوم ١١ يناير.