هنية عن زيارة بلينكن للشرق الأوسط: نأمل أن يركز على إنهاء العدوان الإسرائيلي

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الجمعة، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، للتركيز على إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة.



وقال هنية، في كلمة مسجلة تعليقا على زيارة بلينكن للمنطقة: "نأمل أن يكون تركيز وزير الخارجية الأمريكي على إنهاء العدوان".



وأضاف: "نأمل أن يكون وزير الخارجية الأمريكي الذي يزور المنطقة قد استخلص العبر من الأشهر الثلاثة الماضية".



وتابع: "نأمل أن يكون بلينكن قد أدرك حجم الأخطاء الذي وقعت فيه الولايات المتحدة عبر دعمها للاحتلال".



وقال هنية "نتمنى من مسئولي الدول العربية والإسلامية الذين يلتقون بلينكن التأكيد أن مستقبل المنطقة يرتبط بالقضية الفلسطينية".



وأكد أن القضية الفلسطينية لا يمكن تجاوزها وأن شعبها ومقاومته لن يقبلوا استمرار الاحتلال.