صلاح ينتظم في تدريبات منتخب مصر الليلة

ينتظم محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي في تدريبات الفراعنة مساء اليوم الجمعة، وذلك بعد انضمامه لمعسكر الفريق أمس الخميس.

وانضم محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر أمس الخميس، بعد وصوله إلى القاهرة، قادمًا من إنجلترا، تمهيدًا للمشاركة مع الفراعنة في كأس إفريقيا، المُقرر إقامتها في كوت ديفوار.

وقرر روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر منح محمد صلاح راحة من المران أمس الخميس، على أن ينتظم في التدريبات، اليوم الجمعة.

وخاض منتخب مصر الأول حصة تدريبية مساء الخميس على إستاد مصر في مدينة مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشارك في المران جميع اللاعبين، عدا محمد صلاح، وياسر إبراهيم، الذي أدى تدريبات تأهيلية،

واشتمل مران المنتخب على العديد من الفقرات المتنوعة بداية بالتدريبات البدنية ثم بعض الجمل الفنية والتكتيكية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة روي فيتوريا وتقسيمة والتسديد على المرمى.