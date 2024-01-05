الهند تعلن اختطاف سفينة شحن قبالة الصومال وعلى متنها 15 من رعاياها

قال مسئولون عسكريون، اليوم الجمعة، إنه تم اختطاف سفينة في وقت متأخر من مساء أمس بالقرب من سواحل الصومال وتراقبها عن كثب البحرية الهندية التي دفعت بسفينة حربية نحوها.

وعلى متن السفينة المختطفة "إم في ليلا نورفولك"، التي ترفع علم ليبيريا، 15 هنديا وتم الاتصال بالطاقم، بحسب قناة"إن دي تي في "الإخبارية الهندية.

وبحسب مسئولين عسكريين، فقد وردت المعلومات حول اختطاف السفينة قبالة سواحل الصومال مساء الخميس.

وقالوا إن طائرات البحرية الهندية تراقب السفينة.

بالإضافة إلى ذلك، تتحرك السفينة الحربية التابعة للبحرية الهندية "آي إن إس تشيناي" نحو السفينة المختطفة للتعامل مع الموقف.

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