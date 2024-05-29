انطلاق الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني

عُقد اجتماع كبار المسئولين التحضيري للدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني اليوم الأربعاء، في بكين، برئاسة السفير حسين سيدي عبدالله الديه - سفير موريتانيا في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية - رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري عن الجانب العربي، والسفير سون ويدونج- نائب وزير الخارجية الصيني عن الجانب الصيني.

وترأس وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي الأمين العام المساعد- رئيس مكتب الأمين العام، وتم خلال الاجتماع تقييم منجزات منتدى التعاون العربي الصيني منذ الدورة التاسعة للاجتماع الوزاري، كما تم تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كذلك الإعداد للدورة الحادية عشر للاجتماع الوزاري للمنتدى.

و ألقى رئيس وفد الأمانة العامة كلمة خلال الاجتماع، أكد خلالها على أهمية المنتدى كإطار جماعي لتعزيز العلاقات العربية الصينية، وأشار إلى الإنجازات التي تم تحقيقها خلال العشرين سنة الماضية منذ إنشاء منتدى التعاون العربي الصيني، والتطلع إلى مزيد من التعاون، بما يعود على الجانبين بالمنفعة المتبادلة.

كما سبـق هذا الاجتماع، عقد إجتماع تنسيقي عربي، تلاه عقد إجتماع تنسيقي عربي صيني لمناقشة مشاريع الوثائق المزمع صدورها عن المنتدى وهي: إعلان بيكين والبرنامج التنفيذي لمنتدى التعاون العربي الصيني بين عامي 2024-2026 والبيان المشترك بين الصين والدول العربية بشأن القضية الفلسطينية.



