محمد مصطفى شردي: مصر كلها توقفت أمام استقبال أطفال كوريا للرئيس السيسي بأغنية فيها حاجة حلوة

قال الإعلامي محمد مصطفى شردي، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى سول، عاصمة كوريا الجنوبية، ولقاءه اليوم مع الرئيس الكوري لي جاي ميونج، خلال القمة المصرية الكورية، حظيت باهتمام واسع، خاصة في ظل الاستقبال الذي أعده الأطفال الكوريون للرئيس.

وأضاف شردي، عبر برنامجه "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، اليوم الخميس، أن مصر كلها توقفت أمام الاستقبال الذي قدمه الأطفال الكوريون، بعدما تعلموا أغنية "فيها حاجة حلوة" لتقديمها للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: "تخيلوا أطفال من كوريا جابوهم في المدرسة وقعدوا يعلموهم الموسيقى وكلمات فيها حاجة حلوة ليستقبلوا بها الرئيس السيسي".

وتابع أن استقبال رؤساء وزعماء الدول من خلال الأطفال أصبح توجها في العالم، باعتبارهم يمثلون المستقبل والأجيال التي تُبنى من أجلها السياسات، مشيرا إلى أن هذا النوع من الاستقبال يُعد أقرب صور التقارب بين الشعوب، وليس مجرد استقبال رسمي، وإنما يحمل طابعا إنسانيا بحتا.

واستكمل أن توقيت الزيارة والاهتمام المصري والكوري بها يستحقان التوقف، نظرا لموقع مصر وأهميتها في ظل التطورات الأخيرة التي يشهدها العالم، مشيرا إلى أن الرئيس تحدث خلال القمة عن الارتقاء بمستوى العلاقات بين مصر وكوريا الجنوبية، التي تعد من أقوى اقتصاديات العالم، والعمل على تعزيز التعاون والتقارب بين البلدين ونقل التكنولوجيا والشراكة الاستراتيجية.

واستقبل كورال الأطفال في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالغناء باللغة العربية، وذلك ضمن مراسم الاستقبال الرسمية التي أُجريت للرئيس في العاصمة سول.

وغنى الأطفال الكوريون أغنية "فيها حاجة حلوة"، من ألحان الموسيقار عمر خيرت، ترحيبا بالرئيس، خلال زيارته الرسمية إلى كوريا الجنوبية.

وأُقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس في القصر الرئاسي "تشيونج وا داي" بالعاصمة الكورية الجنوبية، حيث كان في استقباله الرئيس الكوري لي جاي ميونج.



