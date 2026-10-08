يعقد نادي بيراميدز مؤتمرًا صحفيًا للمدير الفني رولاني موكوينا، يوم السبت المقبل، استعدادًا لاستئناف منافسات الدوري المصري الممتاز، وذلك بحضور عدد من لاعبي الفريق ورئيس الجهاز الطبي.

ويخصص المؤتمر للحديث عن استعدادات بيراميدز للمرحلة المقبلة، في ظل المنافسة على لقب الدوري المصري، إلى جانب مواجهة الفريق المرتقبة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ومدى جاهزية اللاعبين لخوض الاستحقاقات المقبلة.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر حضور وسائل الإعلام المختلفة، حيث يتحدث رولاني موكوينا وعدد من عناصر الفريق عن أهداف بيراميدز خلال الفترة القادمة، والاستعدادات الفنية والبدنية للمباريات المقبلة.

وعلى هامش المؤتمر الصحفي، يقدم نادي بيراميدز أحد الرعاة الجدد للنادي، وذلك بحضور ممدوح عيد، رئيس النادي، وهاني سعيد، المدير الرياضي، وعمر مدحت، المدير التجاري.

ويعقب المؤتمر فتح مران الفريق أمام وسائل الإعلام، لمدة أول 15 دقيقة من التدريب، وفقًا للترتيبات المحددة من جانب النادي.

ويقام المؤتمر الصحفي للمدير الفني رولاني موكوينا في تمام الساعة الثالثة عصر السبت المقبل، بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي.