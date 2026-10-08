نقيب الصحفيين: قنوات التواصل المباشرة مع التنفيذيين تعالج المشكلات وتفعل الدور الرقابي للصحافة

أكد الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن وجود قنوات تواصل واضحة مع الأجهزة التنفيذية يساعد على معالجة المشكلات التي قد تواجه الصحفيين، كما يتيح في الوقت نفسه للجهات المعنية الاستفادة من الدور الرقابي للصحافة.

جاء هذا خلال لقائه بالدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، يرافقه الكاتب الصحفي محمد سعد عبدالحفيظ، رئيس لجنة التدريب بنقابة الصحفيين، لتسليم صحفيي البحيرة والإسكندرية شهادات اجتياز الدورة التدريبية "صحافة الموبايل" التي نظمتها النقابة لأول مرة على أرض البحيرة، حيث أوضح البلشي أهمية تعزيز التواصل والتعاون بين الجماعة الصحفية والأجهزة التنفيذية، بما يسهم في رصد المشكلات والتعامل معها بصورة أكثر فاعلية، مشيرا إلى أن إتاحة فرص اللقاء المباشر تمثل خطوة مهمة لتجاوز كثير من التحديات.

وأشار إلى أن النقابة ستواصل العمل على توسيع دائرة التواصل واللقاءات خلال الفترة المقبلة، مع بحث إمكانية زيادة أعداد المشاركين في البرامج التدريبية، والاستفادة من إمكانات الزملاء في مختلف المحافظات، منوها بأن التدريب لا يقتصر على الصحفيين المقيدين فقط، وإنما يمثل جزءا مهما من تطوير الأداء وضبط قواعد وآليات العمل الصحفي، خاصة في ظل وجود عدد من الزملاء الذين يعملون في المجال بأشكال مختلفة، مشددا على أهمية الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة للعمل.

ووجه نقيب الصحفيين الشكر للمحافظ والقائمين على استضافة اللقاء، مؤكدا أن مثل هذه اللقاءات تتيح فرصة مهمة للتواصل المباشر مع الزملاء، وفتح قنوات للحوار والتعاون مع الأجهزة التنفيذية، بما يخدم العمل الصحفي والمواطن في الوقت نفسه، مشيرا إلى أن النقابة حريصة على الاستفادة من هذه اللقاءات بصورة متكاملة، خاصة في ملف التدريب، موضحا أن الباب سيظل مفتوحا أمام الصحفيين للاستفادة من البرامج التدريبية، مع السعي خلال الفترة المقبلة إلى توسيع نطاق المشاركة وزيادة أعداد المستفيدين.

واختتم نقيب الصحفيين حديثه بالتأكيد على استمرار التواصل المباشر، وفتح المجال أمام مزيد من اللقاءات التي تجمع الصحفيين بالمسئولين، بما يعزز التعاون ويخدم المصلحة العامة.

من جانبه، أكد الكاتب الصحفي محمد سعد عبدالحفيظ، رئيس لجنة التدريب بالصحفيين، حرصه على زيادة الدورات التدريبية للصحفيين لمواكبة التطورات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وفتح قنوات أكبر للتعاون مع كل المحافظين، لوصول التدريبات إلى الصحفيين بشتى المحافظات.

وأعرب عبدالحفيظ عن سعادته بإقامة الدورة لأول مرة على أرض محافظة البحيرة، مشيرا إلى تكرار الدورات وتوسعة عدد المشاركين فيها من الصحفيين بالمحافظات المجاورة، خاصة بعد ما وجده من ترحاب من محافظ البحيرة لاستضافة أكبر عدد من الدورات، وعمل زيارات ميدانية للصحفيين للتعرف على أهم الأماكن والمشروعات بالمحافظة.