المصري المصاب في اعتداءات الرياض بعد زيارة السفير للاطمئنان عليه: هذا ما ننتظره من حكومتنا في الخارج

أعرب المواطن المصري المصاب في الاعتداء على مطار الرياض، عن تقديره البالغ لجهود الدولة المصرية والزيارة العاجلة للسفير والقنصل.

وقال في تصريحات لـ "القاهرة الإخبارية" مساء اليوم: "السفارة لم تقصر، تواصلوا هاتفيا حتى وصلوا إلينا وجاؤوا لزيارتنا بالأمس، في المستشفى، وحضر السفير والقنصل العام، وهذا ما ننتظره من حكومتنا في السؤال عن رعاياها بالخارج ومتابعتهم".

وأشاد بالجهود الإنسانية والطبية التي قدمتها المملكة العربية السعودية وسرعة الاستجابة، مضيفا: "كان هناك اهتمام كبير ولم يقصروا إطلاقا من الشرطة والإسعاف والدفاع المدني وموظفي المطار، ولم يتأخر أحد، ولم يستغرق نقلي إلى المستشفى سوى عشر دقائق".

ووجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين في الخارج سفير مصر لدي السعودية وقنصل مصر العام بالرياض بزيارة المواطنين المصريين المصابين في الاعتداءات التي استهدفت مطاري أبها والملك خالد.

وقال عبر صفحته على موقع إكس: "وجهت السفير والقنصل بالرياض بزيارة المواطنين المصابين والاطمئنان على حالتهما حيث غادر أحدهما المستشفى، بينما حالة الثاني مستقرة.. كما نجدد التضامن مع السعودية الشقيقة في مواجهة الاعتداءات ونقدر رعايتها للمواطنين المصريين".

وأعربت مصر، عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للاعتداءات والهجمات على أراضي المملكة العربية السعودية التي استهدفت مطاري أَبها والملك خالد وأسفرت عن وقوع وفيات وإصابات بالمدنيين.

وأسفر الهجوم على مطار أبها الدولي عن تسجيل حالتي وفاة لمقيمتين من المغرب والجزائر، إضافة إلى إصابة 28 شخصًا من المواطنين ومقيمين اثنين من بنغلاديش والفلبين، وتراوحت إصاباتهم بين الطفيفة والبليغة حسبما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية.

وأعلنت الهيئة أن اعتداء آخر استهدف مطار الملك خالد الدولي أسفر عن وفاة مقيم من السودان، وإصابة 8 آخرين، شملت 5 مواطنين ومقيمين اثنين من مصر ومقيمًا من باكستان، وتراوحت إصاباتهم أيضًا بين الطفيفة والبليغة.