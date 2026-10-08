بدء المرافعات الختامية في محاكمة المتهمين في قضية وفاة مارادونا

بدأ ممثلو الادعاء العام في الأرجنتين، الخميس، مرافعاتهم الختامية في محاكمة المتهمين في قضية وفاة أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا، مؤكدين أن اللاعب تُرك لمصيره على يد فريق طبي اتسم أداؤه بـ"الفوضوية".

ويُحاكم منذ أبريل الماضي سبعة من أفراد الطاقم الطبي على خلفية وفاة مارادونا عام 2020، أثناء فترة تعافيه من عملية جراحية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتوفي نجم مونديال 1986 إثر قصور في القلب ووذمة (تورم) رئوية حادة، وهي حالة تتراكم فيها السوائل داخل الرئتين، وذلك في منزل مستأجر في تيغري، شمال بوينوس أيرس، بعد أسبوعين من خضوعه لعملية جراحية لإزالة جلطة دموية من الدماغ.

وكان النجم المثير للجدل الذي عانى تاريخا من تعاطي المخدرات، يبلغ 60 عاما عند وفاته.

ويُتهم أفراد طاقمه الطبي بتقديم رعاية صحية غير كافية بشكل واضح خلال الفترة التي سبقت وفاته.

ويواجه المتهمون تهمة "القصد الاحتمالي"، وهو مصطلح قانوني يعني إدراك الشخص أن أفعاله قد تؤدي إلى ضرر، مع إصراره رغم ذلك على الاستمرار فيها.

وفي مرافعته الختامية، قال المدعي العام باتريسيو فيرّاي إن "التنظيم الفوضوي" للمتهمين ترك اللاعب المريض "في وضع من العجز، وتخلوا عنه لمصيره".

واتهمهم بأنهم "أخلّوا بواجباتهم، وقاموا بأفعال تتعارض مع أصول المهنة الطبية"، كما أنهم "امتنعوا عن القيام بكل الإجراءات التي كان يتعين عليهم اتخاذها".

ويواجه المتهمون عقوبة تصل إلى 25 عاما في السجن في حال إدانتهم.

وحضرت بنات مارادونا جلسة المحكمة، الخميس، خلال المرافعات الختامية.

وكانت أول محاكمة في قضية وفاة مارادونا قد أُبطلت بشكل مفاجئ العام الماضي، بعد شهرين ونصف الشهر من الجلسات، إثر الكشف عن مشاركة إحدى القاضيات في فيلم وثائقي سري حول القضية.