قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تُجري "محادثات مثمرة" مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، مساء اليوم، أن إيران تعاني من وضع بالغ السوء، اقتصاديا وعسكريا، مشيرا إلى أن الحصار سيظل ساريا ونافذا بالكامل.

وأشار إلى استمرار تدفق النفط بـ "كميات قياسية" عبر مضيق هرمز، لافتا إلى تدفق 22 مليون برميل في الليلة الماضية وحدها، دون أن يأتي برميل واحد من إيران أو يذهب إليها.

وأكد أن الولايات المتحدة لن تشن أي هجوم على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها في 3 نوفمبر، مختتما: "إيران لن تمتلك سلاحا نوويا".

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الإيراني عباس ‌عراقجي، إن إيران ‌لا تزال تدرس رد واشنطن ‌على مقترح ‌طهران ⁠الذي قد يفضي إلى معاودة ⁠فتح مضيق هرمز ⁠في غضون 7 ⁠أيام، مشيرا إلى ⁠أنها قد ترد خلال أيام.

وشدد أن الحرب وفرض عقوبات جديدة لن يؤديا إلى تسوية النزاع بين طهران وواشنطن، مؤكدا استعداد بلاده للعودة إلى المسار الدبلوماسي والتوصل إلى اتفاق وصفه بـ"العادل والمشرف".