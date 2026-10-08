عون: إسرائيل تخالف مضمون اتفاق الإطار وتواصل عدوانها في جنوب لبنان

أكد الرئيس اللبناني جوزف عون، اليوم الخميس، أن إسرائيل تخالف مضمون "اتفاق الإطار" الموقع بين البلدين برعاية أمريكية وتواصل أعمالها العدوانية في القرى والبلدات الجنوبية اللبنانية.

وأكد عون، خلال استقباله السيناتور عن ولاية أوكلاهوما الأمريكية جيمس كلانفورد، الذي يزور لبنان للاطلاع على الأوضاع فيه، في حضور السفير الأمريكي في بيروت ميشال عيسى، على "التزام لبنان تنفيذ الاتفاق، وسعيه من أجل الضغط على إسرائيل للتقيد بمندرجاته".

وأشار إلى "ضرورة وقف إسرائيل تدمير المنازل والأعيان في القرى والبلدات التي تحتلها، واستكمال إعادة الأسرى"، لافتا إلى "توق أبناء الجنوب لبسط سلطة الدولة ونشر الجيش حتى الحدود المعترف بها دوليا".

ولفت إلى أن "الجيش يقوم بالمهام الموكلة إليه في الجنوب كما في كل لبنان، وهو يحتاج إلى دعم من خلال تأمين معدات وآليات ضرورية لتنفيذ مهامه".

وعرض الرئيس عون مع السيناتور الأمريكي "التزام لبنان تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والعلاقات اللبنانية-السورية ووضع النازحين السوريين في لبنان، إضافة إلى أهمية تعزيز العلاقات اللبنانية-الأمريكية في المجالات كل".