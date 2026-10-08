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حقق فريق الوكرة الفوز مساء اليوم الخميس، على الغرافة بنتيجة 3-2، ضمن مباريات الجولة الخامسة لبطولة دوري نجوم قطر.

وغاب اللاعب الدولي المصري حمدي فتحي عن هذه المباراة بسبب الإصابة كما أعلن ناديه صباح اليوم الخميس.

وكشف الوكرة عبر حسابه الرسمي على تويتر عن غياب حمدي فتحي، ورضوان بركان بسبب الإصابة.

وخضع حمدي فتحي قبل أيام لعملية جراحية في الأنف بسبب إصابة تعرض لها قبل فترة التوقف الدولي.

وتواجد الدولي المصري في تدريبات ناديه مساء الأحد الماضي وهو يرتدي القناع الواقي.

وكان لاعب الأهلي السابق قد غاب عن معسكر منتخب مصر خلال التوقف الدولي الحالي بسبب هذه الإصابة، فقد تعرض لاعب الوسط للإصابة خلال مباراة الوكرة ضد السيلية في كأس قطر قبل انطلاق فترة التوقف الدولي.