أُصيبت سيدتان بجروح وإصابات متفرقة، اليوم الخميس؛ إثر تعرضهما لعقر ذئب بقرية الصوامعة شرق بمحافظة سوهاج، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية والإسعافات اللازمة.

كانت البيانات الواردة لقطاع الصحة بسوهاج قد أفادت بتعرض سيدتين لعقر ذئب بناحية قرية الصوامعة شرق؛ حيث تبين إصابة الأولى، وتدعى "م ر أ"، 42 سنة، بعضة في العين اليسرى، بينما أُصيبت الثانية، وتدعى "ر ح ع"، 25 سنة، بعضة في اليد اليسرى.

على الفور، جرى نقل المصابتين إلى مستشفى ساقلتة المركزي النموذجي، حيث جرى إعطاء المصابتين اللقاح المضاد، وتقرر تحويلهما إلى مستشفى أخميم المركزي لاستكمال العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وعقب وقوع الحادث، تمكن الأهالي بالمنطقة من التخلص من الذئب وقتله، فيما تواصل الجهات المختصة والبيطرية متابعة ملابسات الواقعة لاتخاذ الإجراءات التدبيرية واللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين.