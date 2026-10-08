العراق يرفض تسليم سوريا 4 آلاف محتجز يُشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش

صرح قاسم العبودي، مستشار الأمن القومي العراقي، أمس الأربعاء، بأن العراق رفض طلبا من سوريا لإعادة آلاف الأشخاص المشتبه في انتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، الذين نُقلوا من مراكز احتجاز سورية إلى عهدة السلطات العراقية في وقت سابق من العام.

وقال مستشار الأمن القومي العراقي إن اجتماعا عُقد مؤخرا بين سوريا والعراق والولايات المتحدة لبحث مصير المحتجزين.

وأشار العبودي إلى أن سوريا طلبت تسليمها 4 آلاف سوري من المحتجزين لمحاكمتهم في سوريا، لكن العراق رفض ذلك.

ونوه العبودي بأن العراق أعاد إلى سوريا نحو 50 محتجزا سوريا ثبت أنهم ليسوا أعضاء في تنظيم داعش، في حين يوجد في العراق نحو 4000 محتجز سوري يُعتقد أنهم من الأعضاء البارزين في التنظيم المتطرف.

وأضاف: "العراق يجري تحقيقات، وسيتم محاكمة كل من يثبت ارتكابه جرائم في العراق، بموجب القانون العراقي".

وتابع أن بعض المحتجزين قد يُنقلون لاحقا إلى بلدانهم الأصلية لقضاء بقية عقوباتهم، فيما لم ترد سوريا على الفور على طلبات للتعليق.