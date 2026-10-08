الأهلي يتأهل لقبل نهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد

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حجز فريق كرة اليد بالنادي الأهلي مقعده في نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية المقامة في أنجولا، بعد الفوز على بترو أتليتكو الأنجولي بنتيجة 37-25، في ثالث مباريات دور المجموعات لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري المقامة في أنجولا.

أقيمت المباراة في السادسة مساءً على صالة كيلامبا، ونجح الفريق في مواصلة انتصارات في بطولة إفريقيا والتأهل لنصف النهائي.

تأخر الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 14-15، وفي الشوط الثاني نجح في تحويل تأخره لفوز بفضل تصديات محمد إبراهيم والهجوم المرتد، لينهي الشوط والمباراة بنتيجة 37-25.

ومن المقرر أن يواجه «رجال يد الأهلي» نظيره رينيسانس الإيفواري يوم السبت المقبل في دور المجموعات.