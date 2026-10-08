سيلفستر ستالون يستعد للموسم الخامس من «ملك تولسا»

يستعد الفنان الأمريكى سيلفستر ستالون لتقديم موسم خامس من مسلسل التشويق والعصابات «Tulsa King» «ملك تولسا»، رغم عدم عرض الموسم الرابع حتى الآن.

وتم الاستقرار على الخط الرئيسى لسيناريو الموسم الخامس، والذى سوف يتطرق إلى الجذور الإجرامية لدوايت مانفريد، وكيف دخل عالم المافيا حتى وصل به الحال إلى السجن.

وكان سيلفستر ستالون قد أعلن عرض الموسم الرابع من المسلسل، بدءًا من يوم 16 أكتوبر عبر منصة Paramount TV، فيما تم الكشف عن البوستر الرسمى وكذلك التريلر الدعائى.

وينطلق الموسم الرابع مباشرة فى أعقاب أحداث الموسم الثالث، الذى انتهى بتحول كبير فى وضع دوايت وإمبراطوريته، والتى سيحاول تحويلها إلى نشاط شرعى، لكنه يصطدم بثلاث جبهات خطيرة، وهى: «سياسيون فاسدون، وأعداء خطرون، وخسارة شخصية قاسية له». ويتكون الموسم من 10 حلقات.

ويأتى عرض الموسم الرابع فى هذا التوقيت بعد مرور عام كامل على انتهاء عرض الموسم الثالث، حيث انتهى فى أواخر نوفمبر 2025، بعدما امتد على مدى 10 حلقات.