الفيلم يمثل مصر فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة إلى جانب 9 أعمال من دول مختلفة

بعد 8 أشهر على عرضه الأول فى مسابقة بانوراما بالدورة 76 لمهرجان برلين السينمائى، فبراير الماضى، يعرض فيلم «خروج آمن» لأول مرة فى مصر، بالمسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائى، فى دورته التاسعة التى تقام خلال الفترة من 15 إلى 23 أكتوبر الجارى فى مدينة الجونة.

الفيلم هو الممثل الوحيد للسينما المصرية فى المسابقة الرسمية للمهرجان، إلى جانب 9 أفلام من دول مختلفة، وهى «حليمة» إخراج ياسين الإدريسى، إنتاج المغرب، و«قساطل» إخراج كريم قاسم، إنتاج لبنان، وقطر، والسعودية، و«أرض الأجداد» إخراج بافل بافلكوفسكى، إنتاج بولندا، وألمانيا، وإيطاليا، وفرنسا، و«بعد ثلاثة أسابيع» إخراج ميروسلاف تيرزيتش، إنتاج صربيا، وبلغاريا، وإيطاليا، وكرواتيا، ولوكسمبورج، و«حديقة أحلامنا» إخراج خواكين ديل باسو، إنتاج المكسيك، و«روز» إخراج ماركوس شلاينزر، إنتاج النمسا، وألمانيا، و«قليل من النور» إخراج على عسكرى، إنتاج إيران، وسويسرا، وإيطاليا، وكندا، وتركيا، و«كل العشاق فى الليل» إخراج يوكيكو سودى، إنتاج اليابان، و«لمن يجرؤ» إخراج دانيال عربيد، إنتاج فرنسا، ولبنان، وقطر.

وفيلم «خروج آمن» تأليف وإخراج محمد حماد، من إنتاج خلود سعد، وبطولة مروان وليد ونورا أحمدن وبعد عرضه العالمى الأول فى مهرجان برلين، كان عرضه الآسيوى الأول فى مهرجان شانغهاى السينمائى الدولى فى يونيو، كما رُشح لجائزة أفضل سيناريو فى جوائز أسباك السينمائية (آسيا باسيفيك).

تدور أحداث «خروج آمن عن سمعان»، وهو حارس أمن قبطى شاب فى إحدى البنايات السكنية بوسط القاهرة، يقضى لياليه فى كتابة القصص ومطاردة حلمه بنشر روايته الأولى. وتحت هدوئه الظاهرى، يعانى سمعان من اضطراب ما بعد الصدمة المزمن إثر شهادته فى طفولته على مقتل والده على يد جماعة إرهابية متطرفة. وفى أحد الأيام، وسط صخب المدينة وزحامها، يتقاطع طريق سمعان مع امرأة شابة؛ لتتحول هذه المقابلة البسيطة سريعًا إلى صداقة استثنائية تبدأ تدريجيًا فى تفكيك الأسوار التى بناها سمعان حول صدمته.

يقول كاتب ومخرج الفيلم، محمد حماد: «سمعان شاب قبطى ينتمى لجيلٍ من الأبناء فقدوا آباءَهم فى أحداث عنف دامية عاشتها منطقتنا العربية خلال العقد الماضى، أحداث خلَّفت وراءها جيل يُعانى من صدمة مُزمنة، يجتر فيها ذاكرة الألم، هؤلاء الذين كانوا وقت وقوع الأحداث أطفالًا، والآن أصبحوا شبابًا فى مقتبل العشرينيات يواجهون حياتهم.

من جانبها قالت خلود سعد منتجة الفيلم، إن أجمل اللحظات التى يمكن أن يعيشها أى صانع فيلم، أن يتحول تعبه وحلمه وشغفه لخطوة حقيقية على شاشة مهرجان كبير، معربة عن سعادتها وفخرها بدخول الفيلم المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة.

وتابعت، قائلة: «خروج آمن» فى بلده مصر.. مصر الحبيبة، وهذه اللحظة لا أستطيع أن أصف إلى أى مدى هى فارقة معى، فقد كان وراء هذا الفيلم تعب كبير، وأحلام كثيرة، وأشخاص آمنوا به من أول خطوة، واليوم نحتفل بوصوله لمكان نفتخر به جميعًا.

وتوجهت خلود سعد بالشكر لمؤلف ومخرج الفيلم محمد حماد، الذى يؤمن بأفكاره وأحلامه ويعرف كيف يحققها، كما توجهت بالشكر إلى كل من كان جزءا من رحلة الفيلم، وكذلك لمهرجان الجونة على الفرصة والدعم، قبل أن تختم كلامها، قائلة: «لسه الحكاية فى أولها والأجمل لسه جاى».

أما أندرو محسن، المدير الفنى لمهرجان الجونة السينمائى فأكد: «الفيلم الطويل الثانى للمخرج محمد حماد انتظرناه قرابة العشر سنوات، لكنه كان انتظارًا يستحق. «خروج آمن» يقدم شخصياته بشكل دقيق وشديد القرب من الواقع، كما يتعرض لعدد من الأفكار التى تجعله واحدًا من أنضج الأفلام المصرية التى شاهدناها مؤخرًا. سعداء بأن يستمر مهرجان الجونة السينمائى فى إتاحة فرص العرض للمخرجين المصريين أصحاب الرؤية السينمائية المختلفة والجريئة.