ميدو عن فيلمه الأول «الحريفة»: بحب السينما وقلت أجرب

أعرب الكابتن أحمد حسام ميدو، اللاعب الدولي السابق، عن سعادته بمشاركته في أول عمل فني له من خلال فيلم «الحريفة»، متوقعا بمستقبل باهر لمجوعة الشباب المشاركين له في العمل.

وعن كيفية انضمامه للفيلم، ذكر خلال لقاء خاص ببرنامج «معكم»، تقديم الإعلامي منى الشاذلي، والمذاع على قناة «أون»، مساء الخميس، أن هناك علاقة صداقة قديمة تربطه بالمنتج طارق الجنايني والمخرج رؤوف السيد، موضحا أنه كان يرغب في خوض تجربة سينمائية، وبعد لقائه بالأبطال المشاركين في الفيلم تحمس للغاية وقرر المشاركة والانضمام لفريق العمل.

وأوضح أنه محب جدا للسينما، ولكن ليس لديه الخبرة الكافية في المهنة، متابعا: «لما قعدت مع الشباب قلت أجرب، وفي أول خمس دقائق حبيتهم وحبيت الطاقة اللى جواهم وروحهم الحلوة».

ولفت إلى أنه توقع نجاح الفيلم بشكل كبير، من خلال روح التعاون والتفاهم التي كانت واضحة بين أبطال العمل، مضيفا أنه أبلغ مخرج ومنتج العمل برغبته وموافقته على الانضمام للعمل، حتى لو قدم دورا محدودا بالفيلم.

وتنبأ الكابتن أحمد حسام ميدو، بمستقبل باهر وناجح للفنانين الشباب المشاركين له بفيلم «الحريفة»، قائلا:«لما بحب أبدأ شغلانة جديدة، بحب أبدأ مع حد متأكد أنه هيبقى نجم كبير، وأتوقع أن الشباب كلهم هيبقوا نجوم كبار».

ويعرض فيلم «الحريفة»، حاليا بالسينما ضمن موسم أفلام رأس السنة، بطولة الفنان الشاب نور خالد النبوي، والفنانة نور إيهاب وأحمد حسام ميدو وكزبرة وخالد الذهبي وبيومي فؤاد، ومن تأليف إياد صالح وإخراج رؤوف عبد السيد.