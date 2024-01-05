كشفت الشركة المنتجة للفيلم السعودي "هجان" للمخرج المصري أبو بكر شوقي، عن البوستر الرسمي للفيلم، وذلك قبل طرحه في دور العرض السعودية 18 يناير الجاري.



الفيلم الذي يشارك في إنتاجه من مصر محمد حفظي، ومن السعودية ماجد زهير سمان، كان عرضه العالمي الأول في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، سبتمبر الماضي، قبل أن يعرض ضمن برنامج روائع عربية بالدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، ديسمبر الماضي، وهو من بطولة عبد المحسن النمر، وعمر العطاوي، والشيماء طيب، وعزام النمر، وتولين بربود وإبراهيم الحساوي.



تدور قصة الفيلم حول "مطر" وأخيه "غانم" اللذان يعيشان في صحراء المملكة العربية السعودية الممتدة، ويؤدي وقوع حادث مؤسف إلى اتجاه مطر لرياضة سباقات الهجن للاحتفاظ بناقته حفيرة، بعدما ينضم للعمل لدى مالك الإبل القاسي جاسر، حيث يتعين على الصبي مطر بذل أقصى ما لديه لإنقاذ حياة حفيرة، في دراما خالدة عن بلوغ سن الرشد. الفيلم من كتابة عمر شامة و مفرج المجفل وأبو بكر شوقي. ومن بطولة عبد المحسن النمر، عمر العطاوي، الشيماء طيب، عزام النمر، تولين بربود وإبراهيم الحساوي.