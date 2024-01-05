مزارعون غاضبون يهاجمون نائب المستشار الألماني رغم التراجع عن خفض الدعم

منع مزارعون ألمان غاضبون نائب المستشار الألماني روبرت هابيك من مغادرة عبارة يوم الخميس، بسبب ضيقهم على ما يبدو من خلاف حول الدعم الحكومي الذي كانت برلين تأمل أن تتصدى له.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) عن متحدث باسم الشرطة قوله إن المزارعين أغلقوا رصيف المراكب في شلوتسيل بولاية شليسفيج هولشتاين. وبدلا من ذلك، اضطر هابيك، عضو حزب الخضر، والذي يشغل أيضا منصب وزير الاقتصاد، إلى العودة لجزيرة هوج حيث كان يقضى عطلة على ما يبدو.

وقالت متحدثة باسم هابيك لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن هابيك كان سعيدا بالتحدث مع المزارعين.

وأضافت: "للأسف، لم يسمح الوضع الأمني بإجراء حوار مع جميع المزارعين، ولسوء الحظ، لم يتم قبول العرض الذي قدمه الوزير هابيك للتحدث مع أفراد من المزارعين".

وقال متحدث باسم الحكومة إن الخلاف ظهر بعد أن قررت الحكومة الائتلافية في ألمانيا خفض دعم الوقود للمزارعين تدريجيا خلال العامين المقبلين بدلا من خفضه دفعة واحدة كما كان مخططا.

وأضاف المتحدث أن المستشار شولتس وهابيك ووزير المالية كريستيان ليندنر اتفقوا أيضا على التخلي عن إلغاء مقرر للإعفاء الضريبي بخصوص المركبات لقطاع الزراعة.

وكانت تلك التخفيضات جزءا من حزمة إجراءات تستهدف سد فجوة بمليارات اليورو في ميزانية الحكومة بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في نهاية العام الماضي أدى إلى حالة من الفوضى في الخطط المالية للإئتلاف.

لكن الخطط الأصلية أدت إلى اندلاع احتجاجات واسعة من جانب المزارعين وأثارت حالة من الجدل داخل الإئتلاف المكون من الحزب الإشتراكي الديمقراطي والخضر والديمقراطيين الأحرار المؤيدين لقطاع الأعمال.

وكانت رابطة المزارعين الألمان قد دعت إلى أسبوع من التحرك ضد التخفيضات المقررة ابتداء من يوم الاثنين وتمسكت بدعوتها على الرغم من التعديلات التي قامت بها الحكومة.