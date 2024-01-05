إصابة شخصين في حريق مصنع مواد كيميائية بكرداسة

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أصيب شخصين في حريق نشب داخل مصنع مواد كيميائية بمنطقة كرداسة في محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق داخل مصنع مواد كيميائية بالمكان المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل الحريق، وسيارتي إسعاف تحسبا لحالات الطوارئ.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق، والذي تسبب في إصابة شخصؤن، نقلا إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.