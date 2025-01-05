9 شهداء بقصف الاحتلال جباليا والنصيرات

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استشهد 9 فلسطينيين، وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في قصف الاحتلال جباليا شمال قطاع غزة، والنصيرات وسط القطاع.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين، بقصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في منطقة جباليا البلد.

وأضافت أن عددا من الإصابات وصلت عيادة الشيخ رضوان جراء إطلاق النار من طائرات كواد كابتر في منطقة الصفطاوي ومفترق الصاروخ في آخر شارع الجلاء شمال غرب مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الجنوبية لحي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا لعائلة أبو جربوع في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين، كما قصفت مدفعية الاحتلال محيط أرض المفتي، وبناية جبر قرب مدخل المخيم.

كما قصف طيران الاحتلال الحربي منزلا لعائلة أبو عمرة في دير البلح.