أتلتيكو مدريد يعلن رحيل مديره الرياضي

أعلن نادي أتلتيكو مدريد اليوم الأحد أنه "توصل لاتفاق مع المدير الرياضي أندريا بيرتا لفسخ العقد"، ليسدل الستار بذلك على "أكثر من عقد من العمل والنتائج الجيدة رياضيا، وعلى مستوى تطور المؤسسة"، وفقا لما أعلنه النادي في بيانه.

وأوضح أتلتيكو في بيانه "نود أن نشكر أندريا على مجهوده والتزامه، وتفانيه خلال 11 عاما، ونتمنى له التوفيق في مرحلته الاحترافية الجديدة".

وكان بيرتا قد جاء للنادي المدريدي في 2013 قادما من نادي جنوى الإيطالي لشغل منصب في قسم الكشافين في إطار الإدارة الرياضية.

ثم تمت ترقيته لمنصب المدير الفني، ثم بعدها كمدير رياضي منذ 2017 خلفا لخوسيه لويس بيريز كامينيرو.

وأبرز أتلتيكو أنه خلال فترة عمله في النادي، نجح الفريق في حصد لقب كأس ملك إسبانيا (2013) والدوري مرتين (2013-14 و2020-21) وكأس السوبر الإسباني (2014) والدوري الأوروبي (2017-18)، وكأس السوبر الأوروبي (2018).