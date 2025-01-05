حقق فريق ساجرادا إسبيرانسا الأنجولي فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه دجوليبا المالي، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، على ملعب 11 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدين ساجرادا بفوزه في مباراة اليوم للاعبه موسى، الذي سجل هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 32 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز رفع فريق ساجرادا رصيده للنقطة الخامسة، في المركز الثالث من المجموعة الرابعة، بفارق نقطتين فقط خلف بيراميدز والترجي أصحاب المركزين الأول والثاني برصيد 7 نقاط لكل منهما، فيما تجمد رصيد دجوليبا عند نقطتين في المركز الأخير.

وفي المباراة الثاني من المجموعة ذاتها، قلب بيراميدز تأخره بهدف لفوز 2-1، على حساب ضيفه الترجي التونسي، في ملعب الدفاع الجوي، ليتقاسم الصدارة مع فريق الترجي.

ويلتقي بيراميدز في المباراة المقبلة مع ساجرادا في أنجولا، في مباراة مهمة في صراع التأهل من المجموعة الرابعة للدور ربع النهائي.