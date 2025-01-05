قومي المرأة بالمنيا يشارك في مبادرة إحنا معاكم لدعم ذوي الإعاقة

صرحت الدكتورة نجاح التلاوي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، بأنه في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" وتماشيا مع اهتمام رئيس الجمهورية بذوي الإعاقة، يواصل المجلس القومي للمرأة بالمنيا ،تنفيذ فعاليات مبادرة "إحنا معاكم"، تحت شعار "دعمنا حق ودمجنا واجب"؛ لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتجري المبادرة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمنيا و"سند شباب الصعيد" تحت إشراف مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، والمستشار عبدالمنعم أبو جبل رئيس كيان سند شباب الصعيد، وجرى تنظيم الفاعلية في مركز شباب المدينة "ب" الساحة الشعبية بالمنيا.

وتهدف المبادرة، إلى توعية الشباب والأعضاء من المركز ومن بعض جمعيات ذوى الإعاقة التى حضرت اللقاء بمقر ملعب مركز شباب المدينة "ب" بأهمية دمج ذوي الإعاقة في المجتمع.

واستهدفت المبادرة، عددًا من الأشخاص ذوي الإعاقة وبعض منظمات المجتمع المدني والمؤسسات العاملة في ذلك المجال وأعضاء مركز الشباب، بما في ذلك ذوي مجموعة من الإعاقات المختلفة، منها: الحركية والبصرية والذهنية الخفيفة، حيث جرى تعريفهم بأهداف المبادرة ورسالتها، مع التأكيد على كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة من منظور حقوقي وليس خيري.

وجرى تناول أهم القضايا المتعلقة بحقوق وواجبات ذوي الإعاقة، فضلاً عن تسليط الضوء على مكتسباتهم من القوانين والاتفاقيات الدولية، وبنود القانون رقم 10 لسنه 2018، وكيفية تسوية حقوق ذوى الإعاقة.

وحضر الفعالية، عدد من الشخصيات منهم الدكتور محمد حمدي المدير التنفيذي للكيان والقائم بأعمال رئيس الكيان، وكابتن سمية بهاء عضو فرع المجلس القومي للمرأة ورئيس لجنة الإعاقة المركزية بكيان سند شباب الصعيد، ومحمود نصر منسق سند شباب الصعيد بالمنيا، ومحمد حسين مدير مركز الشباب، وعماد قورة رئيس مجلس إدارة جمعية النور.

وتهدف هذه المبادرات إلى تغيير النظرة المجتمعية تجاه ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم؛ مما يسهم في تحقيق الدمج الاجتماعي والتمكين الشامل لهذه الفئة المهمة في المجتمع.