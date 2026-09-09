اشتباه بوجود متفجرات بسيارة يغلق الحدود بين ألمانيا وسويسرا

بعد الاشتباه في وجود متفجرات أثناء تفتيش سيارة، تم إغلاق المعبر الحدودي للطريق السريع في كلا الاتجاهين بين ألمانيا وسويسرا في مدينة راينفيلدن الواقعة أقصى جنوب غرب ألمانيا.

وأعلنت الشرطة الألمانية مساء اليوم الأربعاء أنه لم يتضح بعد متى يمكن رفع الإغلاق. كما لا يزال من غير الواضح كيف توصل أفراد الشرطة إلى الاشتباه في احتمال وجود متفجرات داخل السيارة.

وقال متحدث باسم الشرطة إن الطريق السريع رقم 861 أُغلق عند المعبر الحدودي بسبب العملية الأمنية. ويربط الطريق السريع رقم 861 بين الطريق السريع رقم 98 على الجانب الألماني والطريق السريع السويسري رقم 3.

ووفقًا لنادي السيارات الألماني "ايه دي ايه سي"، تشهد الجهتان على جانبي الحدود ازدحاماً مرورياً خانقاً يمتد لعدة كيلومترات. وأفادت شرطة ولاية بادن فورتمبرج الألمانية (حيث تقع مدينة راينفلدن) بأنها تقوم بتحويل مسار حركة المرور عند مخرج راينفيلدن-ميته.

ويقع معبر راينفلدن للطريق السريع على جسر راينفلدن، الذي يربط بين مدينة راينفلدن الألمانية والمدينة التي تحمل نفس الاسم في الجانب السويسري. ويمر عبر هذا الجسر نحو 30 ألف مركبة يوميًا.