وزير التعليم العالي: الرئيس السيسي لديه رؤية ثاقبة لتعزيز انتماء مصر الإفريقي

قال الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي لديه رؤية ثاقبة لتعزيز انتماء مصر الإفريقي وترسيخ علاقاتها مع أشقائها في القارة.

وأضاف خلال افتتاح دورة الألعاب الإفريقية للجامعات، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تدعم مسارات التعاون الإفريقي لا سيما في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والرياضة الجامعية.

وأشار إلى أن استضافة مصر لهذا التجمع الإفريقي الكبير بمشاركة هذا العدد المتميز من الدول والجامعات والطلاب تأتي في إطار هذه الرؤية، وتجسد حرص مصر على أن تظل قلبًا نابضًا لإفريقيا وبيتًا مفتوحًا لشبابها ومنصة تجمع أبناءها على طريق المعرفة والتعاون.

ووجه الشكر لرئيس الوزراء لافتتاحه هذه البطولة ودعمه المستمر لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي والرياضة الجامعية ما يعكس ما توليه الدولة من اهتمام حقيقي لبناء الإنسان والاستثمار في قدرات الشباب.

وشدد على أن الرياضة يمكن أن تكون لغة عالمية تجمع الدول مهما اختلفت اللغات والثفافات والجغرافيا، موضحًا أن هذه البطولة تجمع 19 دولة إفريقية وأكثر من 80 جامعة في مشهد يجسد حجم المشاركة الإفريقية.

ونوه إلى أن شباب إفريقيا هم ثروة القارة الحقيقية وهم طاقتها التي لا تنضب وهم من سيكتبوا فصلها المقبل، داعيًّا لجعل الجامعات جسورًا بين الشعوب وجعل الملاعب مساحات للسلام والصداقة.

وتتوزع منافسات الدورة على عدد من الجامعات والمنشآت الرياضية، وفق برنامج زمني يبدأ في 9 سبتمبر ويستمر حتى 16 سبتمبر.

ويشمل البرنامج منافسات في الألعاب الفردية والجماعية، إلى جانب الفعاليات العلمية، بما يوفر إطارًا متكاملًا لمختلف أنشطة الدورة وفق الجدول الزمني والمواقع المحددة.

وتُقام منافسات الإسكواش، وكرة القدم للسيدات، والكرة الطائرة للسيدات، وكرة السلة للسيدات، وكرة السلة للرجال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتجمع الخامس، فيما تُقام منافسات الريشة الطائرة، وكرة القدم للرجال، والكرة الطائرة للرجال بنادي النادي بالعاصمة الجديدة.