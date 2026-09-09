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يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مع نظيره المقاولون العرب على ملعب الأخير في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

وينشر موقع "الشروق" تغطية حية ومباشرة لأحداث المباراة وأبرز اللقطات في السياق التالي..

ويعتمد الحسين عموتة مدرب الأهلي على تشكيل يضم كل من:-

حراسة المرمى.. محمد الشناوي.

الدفاع.. محمد هاني، ياسر إبراهيم، عمرو الجزار، أحمد نبيل "كوكا".

الوسط.. زيزو، مروان عطية، علي محمود.

الهجوم.. أشرف بن شرقي، منصف بقرار، وسفيان بن جديدة.

أما تشكيل المقاولون العرب فيضم كل من:-

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، محمد حامد، أحمد مجدي كهربا، عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: جوزيف أوشايا، مصطفى جمال، عمر الوحش.

خط الهجوم: إسلام جابر، دوكو دودو، إدريسا تيام.