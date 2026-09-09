تشكيل مجلس الأعمال المصري السوري برئاسة محمد سعدة وعضوية خالد أبو بكر

صدر قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم (411) لسنة 2026 بتشكيل الجانب المصري للمجلس لمدة ثلاث سنوات.

ويأتي هذا التشكيل في إطار مشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص المصري في عضوية المجلس، بما يعكس تنوّع الخبرات والقطاعات الممثَّلة في جهود تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ويضم المجلس المهندس خالد أبو بكر، رئيس مجلس إدارة شركة "طاقة عربية" ونائب رئيس الاتحاد الدولي للغاز، وذلك لأهمية ملف الطاقة في سوريا في المرحلة القادمة.

ويتزامن تشكيل المجلس مع مرحلة مهمة تشهدها العلاقات المصرية السورية، في ضوء تنامي فرص التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، ومع دخول الجمهورية العربية السورية مرحلة جديدة من النهوض الاقتصادي وإعادة البناء، وما يصاحب ذلك من احتياجات متزايدة لاستيراد السلع والمنتجات والخدمات، فضلًا عن مشروعات إعادة التأهيل والإعمار المرتقب تنفيذها في عدد من القطاعات؛ الأمر الذي يفتح المجال أمام توسيع آفاق الشراكة بين البلدين.

ويضم الجانب المصري في المجلس نخبة من أبرز القيادات ورجال الأعمال في مصر، يمثلون قطاعات اقتصادية وصناعية متنوعة تشمل الطاقة، والمقاولات والإنشاءات، والحديد والصلب، والتطوير العقاري، والصناعات الغذائية، والأدوية والمستلزمات الطبية، والهندسة، والأثاث، والسلع الاستهلاكية، بما يعكس تنوّع الخبرات المصرية المشاركة تحت مظلة هذا التعاون الاقتصادي المشترك.