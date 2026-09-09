نتنياهو من جنوب سوريا: نحن قريبون جدا من إسقاط النظام الإيراني

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، خلال تفقد قوات الاحتلال في جنوب سوريا، إن إيران ومحور وكلائها الإقليميين على وشك الانهيار، في وقت تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران.

وصرح نتنياهو الذي كان مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس في الجانب السوري لجبل الشيخ على الحدود بين إسرائيل وسوريا: "لا يزال هناك عمل يتعين القيام به، والمهمة الرئيسية هي إسقاط النظام في إيران. نحن قريبون جدا من تحقيق ذلك، ونعلم أن المحور بكامله سينهار في نهاية المطاف"، وفق وكالة فرانس برس.

وتتمركز قوات الاحتلال الإسرائيلي في ما تعتبره "منطقة أمنية" في جنوب سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024.

وتحتل القوات الإسرائيلية ما كان منطقة عازلة تراقبها قوة الأمم المتحدة، وتفصل بين القوات الإسرائيلية والسورية في الجولان الذي تحتله إسرائيل منذ العام 1967.

وكرر نتنياهو الأربعاء: "لن نسمح لأي جيش إرهابي بأن يتمركز عند حدودنا"، على حد تعبيره.

وكان كاتس زار قوات الاحتلال الإسرائيلية المتمركزة في جنوب سوريا قبل أسبوعين، وهو ما دانته دمشق واصفة الخطوة بأنها "انتهاك صارخ لسيادة البلاد وسلامة أراضيها".

وشنت إسرائيل مئات الغارات على سوريا منذ سقوط الأسد، كما نفذت توغلات متكررة داخل الأراضي السورية.

وتعهد مسئولون إسرائيليون مرارا بإبقاء القوات في المنطقة الأمنية، حيث تزعم إسرائيل أنها تسعى إلى إقامة منطقة منزوعة السلاح على نطاق أوسع.

واندلعت حرائق في عدد من السفن في الخليج الأربعاء، بعدما أعلنت إيران استهداف 20 سفينة، بينها سفينتان أمريكيتان و8 ناقلات نفط، في تصعيد دفع أسعار الخام إلى تجاوز عتبة 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ يوليو.

وبرّرت طهران هجماتها بالضربات الأمريكية على ناقلات النفط الإيرانية، مجددة تحذير واشنطن من مواصلة عملياتها.