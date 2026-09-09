صالحة عبدالفضيل لـ الشروق: التكريم كان أسعد لحظات حياتي.. والوزير وعدني بحل كل المشكلات

قالت صالحة عبدالفضيل، مديرة مدرسة الشهيد أحمد سمير بكفر الجزار بمدينة بنها، أن أسعد لحظات حياتها كانت خلال تكريمها من محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، مؤكدة أن التكريم يمثل تقديرا لما بذلته من جهود خلال الفترة الماضية.

وأوضحت مديرة المدرسة، في تصريحات خاصة لـ "الشروق" أن الوزير وعدها بتذليل كل العقبات التي تواجهها والعمل على حلها في أقرب وقت، كما ناقش معها جميع الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال العام الدراسي الجديد

وأضافت صالحة، أنها تحمد الله على هذا التكريم قائلة: "بحمد ربنا على التكريم.. وحقي رجعلي، وكنت بعمل لوجه الله فقط"، مؤكدة أن ما فعلته خلال مسيرتها كان خدمة الطلاب وأداء رسالتها التعليمية بإخلاص.

وأضافت مديرة مدرسة الشهيد أحمد سمير، أنها ستواصل أداء عملها وبذل أقصى ما لديها من جهد لخدمة الطلاب والعملية التعليمية.

ويأتي التكريم عقب لقاء جمع صالحة عبدالفضيل بوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بحضور نادر علي، مدير مدرسة برقطا بمركز كفر شكر، حيث جرى توجيه الشكر والتكريم لهما تقديرًا لجهودهما في العملية التعليمية.