ناصر ماهر: بيراميدز يلعب على التتويج بكل البطولات

أعرب ناصر ماهر، لاعب بيراميدز، عن سعادته بتحقيق الفوز على الجونة في الدوري، مؤكدًا أن بيراميدز يسعى للتتويج بكل البطولات التي يشارك فيها.

وقال ناصر ماهر في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون سبورت»: «الحمد لله على الفوز أمام فريق محترم مثل الجونة، كنا مركزين جدًا واحترمنا الخصم، وعملنا في التدريبات على تحقيق الفوز، ونفذنا تعليمات المدرب موكويينا».

وأضاف: «بيراميدز يلعب من أجل التتويج بكل البطولات، كنا نشارك في أفريقيا منذ 3 أيام، وموكويينا أراد إجراء عملية تدوير بين اللاعبين، وإن شاء الله في المباريات المقبلة نستعيد باقي اللاعبين».

وأتم: «أهدي الجائزة إلى جميع زملائي في الفريق، وإلى ابني نوح».

وتغلب بيراميدز على الجونة بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة، محققًا العلامة الكاملة بعد مرور أربع جولات، ويحتفظ بصدارة جدول المسابقة.