مستوطنون يوسعون بؤرة استيطانية شرق القدس

شرع مستوطنون، اليوم الأربعاء، بنصب سياج جديد يحيط بتجمع المهتوش البدوي المحاذي للخان الأحمر، في إطار توسعة بؤرة استيطانية بالمنطقة، تهدف إلى التمدد على حساب أراضي المواطنين وتقييد حركتهم.



وأكدت محافظة القدس، في بيان، أن هذه الخطوة تأتي ضمن اعتداءات متواصلة تستهدف التجمع، وتُضيّق على سكانه وصولهم إلى أراضيهم الزراعية، في محاولة لدفعهم نحو الرحيل، بحسب وكالة سند.



يأتي هذا التصعيد بعد أن تعرض تجمع المهتوش خلال الفترة الماضية لسلسلة انتهاكات، طالت مرافقه الحيوية، بما في ذلك قطع خطوط المياه عنه، في ظل مساعٍ إسرائيلية متصاعدة للاستيلاء على المنطقة الواقعة ضمن ما يعرف بمخطط التوسع الاستيطاني حول القدس.



وشهدت مدينة القدس خلال شهر أغسطس المنصرم، تصعيدًا إسرائيليًا واسعًا طال الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم، وأسفر عن استشهاد مقدسيين اثنين، وإصابة 73 آخرين، إلى جانب تسجيل 113 حالة اعتقال.



وتواصلت اعتداءات المستوطنين في أحياء وبلدات القدس، مستهدفة الفلسطينيين وممتلكاتهم والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.



وسُجل أكثر من 19 اعتداءً خلال الشهر، شملت الضرب وإلقاء الحجارة والاعتداء على المركبات والمنازل والممتلكات، فضلًا عن استهداف مقبرة باب الرحمة الملاصقة للمسجد الأقصى.